Kapurthala News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵਗਣ ਲੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਚਸ਼ਮੇ
Kapurthala News: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਬਰਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:13 PM IST

Kapurthala News: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਬਰਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਬਰਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਲ ਮਗਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਬਰਿੰਦਪੁਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ-ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸੜਕ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 79737-97945 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Kapurthala newskapurthala flood newspunjabi news

