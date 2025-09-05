ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਤੇ ਪੱਤੀ ਦੁਲਚੀ ਬਣਿਆ ਟਾਪੂ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਤੇ ਪੱਤੀ ਦੁਲਚੀ ਬਣਿਆ ਟਾਪੂ

Ropar News: ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:18 PM IST

Ropar News: ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ 85 ਹਜਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 70 ਹਜਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਨਾ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਪੱਤੀ ਦੋਲਚੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 40 ਤੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 85 ਹਜਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਹਜਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

