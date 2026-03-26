‘ਦੁਰੰਦਰ-2’ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ

Amritsar News: ਕਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:13 PM IST

‘ਦੁਰੰਦਰ-2’ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ

Amritsar News (ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ‘ਦੁਰੰਦਰ-2’ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ’ਤੇ ਤੀਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ’ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

