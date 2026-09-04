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Janmashtami 2026: ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਉਤਸਵ, ਉਮੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ

Janmashtami: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 04, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:58 PM IST
Janmashtami 2026: ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਉਤਸਵ, ਉਮੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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