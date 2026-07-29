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ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ 'ਚ ਕਥਿਤ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਕਾਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

Durgiana Temple Viral Video: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਡਾਂਸ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਅਸ਼ਨੀਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 29, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:30 PM IST
ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ 'ਚ ਕਥਿਤ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਕਾਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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