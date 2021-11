ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਫੇਰੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਐਮ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“United face” of Punjab congress… but why in uttrakhand why not in punjab… pic.twitter.com/KqDKGkQOvV — Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) November 2, 2021