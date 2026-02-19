ED ਵੱਲੋਂ Pearl ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ED Action on Pearl Group: ED ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ED Action on Pearl Group: ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 247 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੀਅਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ED ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।