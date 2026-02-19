Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3114923
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ED ਵੱਲੋਂ Pearl ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ED Action on Pearl Group: ED ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 19, 2026, 09:58 AM IST

Trending Photos

ED ਵੱਲੋਂ Pearl ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ED Action on Pearl Group: ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 247 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੀਅਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।

ED ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

pearl group properties

Trending news

pearl group properties
ED ਵੱਲੋਂ Pearl ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Cricket Match
Live ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ... ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
Lawrence Bishnoi
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਲੇਡੀ ਡਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Punjab Weather Update
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ U-Turn, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ
CM Mann
CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ
Giani Gurmukh Singh
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
murder
ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
inderbir singh nijjar
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਫਰਵਰੀ 2026
Mohali Municipal Corporation elections
ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧੀ