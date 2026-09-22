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ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ED Raid GMADA News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 22, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:05 PM IST
ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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