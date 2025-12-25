Advertisement
ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਈਡੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

Mohali News: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਮਡੀ (ਦਫਤਰ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ) ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:36 PM IST

Jarnail Bajwa News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਮਡੀ (ਦਫਤਰ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ) ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 65 ਅਤੇ 50 ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ 1/06/2022 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ।

