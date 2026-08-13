/PSIEC ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ: ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 11 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, ₹4.01 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼

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ED Raid Punjab: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ 11 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ PSIEC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Vigilance FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਦੀ ਜਾਂਚ
ED ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ Prevention of Corruption Act ਅਤੇ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ PSIEC ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ED ਮੁਤਾਬਕ PSIEC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ’ ਮੰਨ ਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Shell ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ Shell Entities ਅਤੇ Fictitious Firms ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ED ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
₹12.15 ਲੱਖ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ, ₹4.01 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ₹12.15 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ PSIEC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹4.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।