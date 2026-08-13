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PSIEC ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ: ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 11 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, ₹4.01 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼

ED Raid Punjab: ED ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ Prevention of Corruption Act ਅਤੇ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ PSIEC ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 13, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:28 PM IST
PSIEC ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ: ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 11 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, ₹4.01 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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