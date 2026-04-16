AAP MP ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ

Ashok Mittal Ed Raid News: ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ED ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨੌਂ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ, ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:22 AM IST

Ashok Mittal Ed Raid News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ - ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ AAP ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ED ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨੌਂ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ, ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

