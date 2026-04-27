Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3194710
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ED raid Samrala: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ (Harcharan Singh Bhullar) ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:27 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ED raid Samrala(ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ Enforcement Directorate (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ (Bhupinder Singh Rathore) ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਰਹੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Samrala newsED Raidpunjabi news

