Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3221460
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ

Tarn Taran Ed Raid News: ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 18, 2026, 04:14 PM IST

Trending Photos

ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ

Tarn Taran Ed Raid News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ): ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ED ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੂਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

TAGS

Tarn Taran Newsed raid newspunjabi news

Trending news

mandi news
दोहरे सुरक्षा घेरे में रखी गईं नगर निगम मंडी की EVM, 31 मई को होगी मतगणना
Ludhiana News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ 3 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ
LSD Trafficking Case
LSD तस्करी मामले में बड़ा खुलासा CCTV फुटेज मिटाने के आरोप में होटल पार्टनर गिरफ्तार
amritsar protest news
ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
Deepak Singla Arrest
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ED ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Sanjeev Arora News
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ
Bunty Romana News
ਸਕੂਟਨੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ SDM ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
केरल में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए CM सुक्खू, वीडी सतीशन को दी बधाई
Kharar News
ਖਰੜ ‘ਚ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ
Himachal Municipal Election
जोगिंद्रनगर में जीत का जश्न बना हादसे की वजह, उग्र सांड के हमले से मची भगदड़; 7 घायल