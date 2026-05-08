ED Raids in Kharar: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 26 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 08, 2026, 10:35 AM IST

ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ

ED Raids in Kharar: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 26 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਨਿਤਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਨਿਤਿਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਵੇਰੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਵਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੋ ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਰੇਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਨ।

ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੋਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਗ ਡਬਲ-ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੈਗ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈ.ਡੀ. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

