Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3210082
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ; ਟੀਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ

ED raids in Kharar: ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 09, 2026, 07:26 AM IST

Trending Photos

ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ; ਟੀਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ

ED raids in Kharar: ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਛਾਣਬੀਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਈ ਤੜਕਸਾਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ED ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

ED Raids in KhararKharar ED raid latest newsMohali ED raids

Trending news

ED Raids in Kharar
ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ; ਟੀਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ
Shakira Dai Dai
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਗੂੰਜੇਗੀ ਆਵਾਜ਼; ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਮਈ 2026
Mukh Mantri Sehat Yojana
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ
Raj Kumar Chabbewal
ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
Khadur Sahib Farmer Suicide
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Sandeep Pathak News
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 11 ਮਈ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ
Valmiki Samaj Controversy Punjab
ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ
zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ, 4 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸਕਿਊ ਕੀਤਾ
Rajinder Gupta Security Case
ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼