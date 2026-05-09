ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ; ਟੀਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ

ED raids in Kharar: ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਛਾਣਬੀਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਈ ਤੜਕਸਾਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ED ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।