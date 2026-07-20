Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 16 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ, 1.75 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 16 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ, 1.75 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ

ED Raid Pathankot: ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 91.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 20, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:09 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 16 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ, 1.75 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ 102 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
Nurpur Bedi News26 min ago
2
Ludhiana News50 min ago
3
Himachal cabinet meeting1 hr ago
4
Rupnagar Zila Parishad2 hrs ago
5
Sultanpur Lodhi news2 hrs ago