Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Phagwara ED Raid: ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ

Phagwara ED Raid: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Nov 16, 2025, 03:19 PM IST

Phagwara ED Raid: ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ

Phagwara ED Raid: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫਰਮ ਓਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓਈਸੀ) ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨ ਫੇਮਾ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਐਂਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੇ ਅਸਲੀ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਸਟਮ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ, ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Phagwara ED RaidJalandhar ED RaidED Punjab Raidpunjabi news

