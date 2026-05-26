ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ED Raid Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਸਵੇਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਵੀਨ ਰੋਕੀ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
