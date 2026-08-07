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ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ED Raid Ludhiana: ED ਨੇ PMLA ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 6 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 340 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ GLADA ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। CLU, ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 07, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:37 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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