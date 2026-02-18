Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3114444
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

ED Property Seized: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ)  ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਤਹਿਤ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 10,021.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:27 PM IST

Trending Photos

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

ED Property Seized: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ)  ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਤਹਿਤ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 10,021.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ED ਦੀ ਜਾਂਚ 19 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।  ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਰੰਟ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਸੇਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ PACL ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ PACL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਜੈਪੁਰ), ਅਤੇ ਅਟੀਬੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022, 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGS

ED Property SeizedMohali Newspunjabi news

Trending news

ED Property Seized
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ
Pakistan Heroin Smuggling
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
Kapurthala news
ਕਪੂਰਥਲਾ CIA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 32 ਬੋਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
gold silver price today
ਚਾਂਦੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਵਧੀ! ਕੀ ਫਿਰ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀਮਤ? ਸੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ
Kila Raipur Rural Olympics
12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ : ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ
Rajpura child kidnapping
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ
jagat singh negi
जगत सिंह नेगी का भाजपा पर हमला, बोले—संघीय ढांचे को कमजोर कर रही केंद्र सरकार
CT University Student Death
ਸੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ
mohali firing
ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ
IAS Anurag Chander Sharma
कुल्लू को मिला नया DC! अनुराग चंद्र शर्मा बोले आपदा प्रभावित गांवों को मिलेगी राहत