Water Act violation Punjab: ਈਡੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 79.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।
Jalandhar News: ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 79.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ (ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ PMLA, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ 78.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਠ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ/ਕਾਲਪਨਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੋਂਜ਼ੀ/ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (MLM) ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।
ED ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ/ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।