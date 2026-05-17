ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

PSPCL Chairman Summons: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਸੰਤ ਗਰਗ (ਆਈਏਐਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤਰੇਹਨ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ₹1.97 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.87 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਲੋਡ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1.87 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.87 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਈ.ਡੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ 2028 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।