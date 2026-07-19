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ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਿਆ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗੀਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੌਰਾਨ 60 ਸਾਲਾ ਉਪਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 19, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:47 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਿਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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