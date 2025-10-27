ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ SIR

Election Commission on SIR: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਪਿਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Election Commission on SIR: SIR ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 12 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
CEC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ BLO ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ERO (ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲਤ/ਅਵੈਧ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ECI ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ SIR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਮੈਪਿੰਗ, ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ECI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਖਰੀ SIR ਕਦੋਂ ਸੀ?
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ SIR ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਂਹ ਬਣਾਏਗਾ।