ਪੰਜਾਬ 'ਚ SIR ਦਾ ਐਲਾਨ, 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਆਉਣਗੇ BLO

SIR in Punjab: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3.94 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36.73 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
SIR ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
1. ਓਡੀਸ਼ਾ
2. ਮਿਜ਼ੋਰਮ
3. ਸਿੱਕਮ
4. ਮਨੀਪੁਰ
5. ਉਤਰਾਖੰਡ
6. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
7. ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
8. ਹਰਿਆਣਾ
9. ਤੇਲੰਗਾਨਾ
10. ਪੰਜਾਬ
11. ਕਰਨਾਟਕ
12. ਮੇਘਾਲਿਆ
13. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
14. ਝਾਰਖੰਡ
15. ਨਾਗਾਲੈਂਡ
16. ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
1. ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
2. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
3. ਦਿੱਲੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ)