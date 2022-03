ਚੰਡੀਗੜ- ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ- ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 'ਬੇਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਣ ਹੈ ?

ਬੇਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਵਿਆਨ ਤੋਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਫਲਰਮੈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਬੇਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ

ਬੇਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਫਲਰ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਅ 'ਬੇਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। । ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ

#BabyBhagwantMann

Our cute little mascot #BabyMufflerman is now all set to make Bhagwant Mann the CM of Punjab! #AAPdaCM pic.twitter.com/SLj5qrQLdH

— AAP (@AamAadmiParty) January 18, 2022