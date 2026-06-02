ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Punjab Bypolls EVM News: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ECI ਨੇ ਕਿਹਾ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੂਚਿਕਾ ਗਰਗ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।