/ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਉਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ; ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਚਾਅ

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Zirakpur Accident News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਲੰਘਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਟਰਾਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।