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ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਕੀਤੀ ਜਾਮ

Sultanpur Lodhi News: ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਹਬੀ (ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਜਗੀਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:52 PM IST
ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਕੀਤੀ ਜਾਮ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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