ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Auto Reply 'ਤੇ ਪਾਈ MPs ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Dear @PMOIndia @MEAIndia #DigitalIndia at its best; emails send by Member of Parliament to Ukraine Situation Room are put on auto reply. Receiving same script each time. Please stop promotion ops on #GodiMedia and keep us in loop on actual course of extraction and evacuation.

— Gurjeet Singh Aujla (@GurjeetSAujla) February 27, 2022