Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3069612
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਉਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

Emotional Viral Video: ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਛੂਹਣਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:17 PM IST

Trending Photos

ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਉਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

Emotional Viral Video: ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਛੂਹਣਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਐਸਐਫ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ - ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ 173ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨਾਈਪਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ - ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ "ਮੂਰਤੀ" ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ... ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ; ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਅੱਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

TAGS

Emotional Viral Videomartyred soldier motherpunjabi news

Trending news

Emotional Viral Video
ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਉਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
Sukhpal Khaira news
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Punjab Dog Bite Case
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ; ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ
Haripurdhar Bus Accident
हरिपुरधार बस हादसा: घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय
Himachal Weather
हिमाचल में कोहरे-शीतलहर का डबल अटैक! 12 शहरों में पारा माइनस, अगले 7 दिन राहत नहीं
punjab accident
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ; ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
punjab encounter
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ
Shehnaaz Gill singing
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣਾ?
Punjab weather today
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
harjot singh bains
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’; ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ