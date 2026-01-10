ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਉਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

Emotional Viral Video: ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਛੂਹਣਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Emotional Viral Video: ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਛੂਹਣਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਐਸਐਫ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ - ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ 173ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨਾਈਪਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ - ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ "ਮੂਰਤੀ" ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ... ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਈ।
