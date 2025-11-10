Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2995931
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Barnala News: ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੇਟ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:44 PM IST

Trending Photos

Barnala News: ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੇਟ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 33 ਸਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ  ਪੁੱਤਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਬਸੀ ਰੋਡਾ ਫਾਟਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

TAGS

barnala newsBarnala Protestpunjabi news

Trending news

Panjab University protest
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵੀਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ
guru nanak dev ji birth anniversary
बिलासपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकटोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा
Shimla News
शिमला SDM ओशिन शर्मा का फेक अकाउंट बनाकर पोस्ट की आपत्तिजनक AI तस्वीरें- मामला दर्ज
Faridabad News
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ 300 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਰਾਮਦ
Kharar Encounter
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
faridkot news
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ
hoshiarpur news
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ
US shutdown
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ?
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਠੰਢ; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
Panjab University Dharna
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ; ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ