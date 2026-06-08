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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ; ਵਪਾਰੀ ਗਾਬਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ

ਮਖੂ ਦੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਗਾਬਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏਜੀਟੀਐਫ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਸ਼ਨੂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਬਰ

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:00 AM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ; ਵਪਾਰੀ ਗਾਬਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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