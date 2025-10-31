Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2982551
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Jarnail Singh Bajwa News: ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:54 PM IST

Trending Photos

ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Jarnail Singh Bajwa News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਡੀ (Enforcement Directorate) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

TAGS

jarnail singh bajwaJarnail Singh Bajwa ED arrestpunjabi news

Trending news

Diljit Dosanjh
ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, KBC-17 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
Harcharan Singh Bhullar
ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
Shimla News
राजधानी शिमला में सुबह सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, मापी गई 3.2 तीव्रता
Ferozepur news
ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, CCTV ਵਾਇਰਲ
Machhiwara News
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਖ਼ਮੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Ind vs Aus Womens World Cup 2025
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
Amita Bishnoi
ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੀ ਅਮਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ
Chandigarh Electricity Price Hike
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ