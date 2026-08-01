/ਬੀਐਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ

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Gurdaspur News (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਐਲਓ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 3 ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 48 ਫਾਰਮ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫਾਰਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਰਮ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।