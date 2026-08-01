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ਬੀਐਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ

Gurdaspur News: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਐਲਓ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 01, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:40 AM IST
ਬੀਐਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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