ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1000-1000 ਰੁਪਏ-ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

Bathinda News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 03:41 PM IST

Bathinda News(ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਭਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ  ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਮਾਂਹ ਛੋਲਿਆ ਦੀ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਲੂਣ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ, 1 ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ।

 

