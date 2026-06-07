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ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ

Ludhiana Car Fire News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 07, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:29 PM IST
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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