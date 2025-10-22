ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 8 ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Ludhiana Murder Case News: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ “ਦਿਵਾਲੀ ਲੈਣ” (ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ) ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
Ludhiana Murder Case News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ (38) ਦੀ ਮੌਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ “ਦਿਵਾਲੀ ਲੈਣ” (ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ) ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੋਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 8 ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।