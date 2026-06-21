Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਹਾਮਣੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਹਾਮਣੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾ

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 21, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:33 PM IST
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਹਾਮਣੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
Sukhjinder Singh Randhawa1 hr ago
2
Ludhiana News3 hrs ago
3
India vs England ODI series3 hrs ago
4
Rudraprayag Gurdwara Dispute3 hrs ago
5
International Yoga Day10:34 AM IST