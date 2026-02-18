Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3113683
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫਰਜ਼ੀ RTO ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਕਾਬੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰੀਆ ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ

Fake RTO Gang Arrested in Mohali: ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਰਟੀਓ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਟੱਨ ਸਰੀਆ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:24 AM IST

Trending Photos

ਫਰਜ਼ੀ RTO ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਕਾਬੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰੀਆ ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ

ਮੋਹਾਲੀ(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਆਰਟੀਓ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਂਡਰਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਡਈ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਡਰਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਸਰੀਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਟੱਨ ਸਰੀਆ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਨੀ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਜਾਤੜੀ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੰਟੂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਕਿਸ਼ਨੇਵਾਲੀ, ਥਾਣਾ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਪੀ ਬੀ 23 ਏ ਏ 0073, 18 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲਾ ਅਤੇ 35 ਟੱਨ ਸਰੀਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

RTO

Trending news

Sidharth Malhotra
ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
RTO
ਫਰਜ਼ੀ RTO ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਕਾਬੂ
dig bhullar
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
lehl kalan
ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
Akal Takht Sahib
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ DSGMC ਤਲਬ
Jagtar Singh Hawara
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਫਰਵਰੀ 2026
jalandhar news
ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮਾ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਤੀ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼
Khanna Police Heroin Bust
ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਜਗਪਾਲ ਜੋਗੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ