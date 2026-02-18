ਫਰਜ਼ੀ RTO ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਕਾਬੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰੀਆ ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ

Fake RTO Gang Arrested in Mohali: ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਰਟੀਓ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਟੱਨ ਸਰੀਆ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਆਰਟੀਓ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਂਡਰਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਡਈ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਡਰਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਸਰੀਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਟੱਨ ਸਰੀਆ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਨੀ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਜਾਤੜੀ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੰਟੂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਕਿਸ਼ਨੇਵਾਲੀ, ਥਾਣਾ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਪੀ ਬੀ 23 ਏ ਏ 0073, 18 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲਾ ਅਤੇ 35 ਟੱਨ ਸਰੀਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।