Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3112676
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲ਼ੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

Ludhiana Attack: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਭਮਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 25-30 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 02:04 PM IST

Trending Photos

ਲ਼ੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

Ludhiana Attack: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਭਮਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 25-30 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਤੇਧਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਮਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸਰਹਿੰਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।

ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 25-30 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ,ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਸਾ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੋਈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGS

Ludhiana AttackLudhiana Marriage Attackpunjabi news

Trending news

AAP VDC Member Arrest
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 800 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Transport Minister Injured
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ; ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਹੋਏ ਫੈਕਚਰ
Himachal Rajaya Sabha Election
हिमाचल में फिर गरमाई राज्यसभा चुनाव की सियासत, क्या 2023 वाला ‘खेल’ दोहराएगा?
AAP Moga Rally DGP
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ
gold silver price today
ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
Fazilka Fraud News
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Akali Dal
ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ
Guru Harkrishan Public School
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! आज धूप, कल होगी बारिश-बर्फबारी; जानें पूरा अपडेट