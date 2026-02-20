ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਰ

Khanna News: ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Khanna News: ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਰਾਹਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। “ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ....।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। “ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ,” ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡੀਲ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਗਲੇ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੀ ਬਹਿਸ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।