Sultanpur Lodhi: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰਿਆ ਘਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਪਰਿਵਾਰ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 06:56 PM IST

Sultanpur Lodhi: ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ 12 ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਹੱਥੀ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਹਿਣ ਨੇ ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਗੌਹਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਘਰ ਤਾਂ ਨੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਹਨ।

ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਰੁਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

TAGS

Sultanpur LodhiBeas Riverpunjabi news

