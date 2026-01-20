Advertisement
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ 7500 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ! ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ

Vaccine Price Dispute Punjab: ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕੇ ਦੇ 7500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:04 PM IST

Vaccine Price Dispute Punjab: ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕੇ ਦੇ 7500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ 7500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਉਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਸ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਾਉਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜ ਟੀਕੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੋ ਟੀਕੇ ਲਏ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ''ਤੇ ₹7,500 ਦੀ ਕੀਮਤ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਕਾ ₹500 ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ₹500 ਸੀ। ਕਾਓਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਟੀਕਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਾਓਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਕੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

