Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2955015
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ

Varinder Singh Ghuman Death News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 41 ਸਾਲਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ 2009 ’ਚ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਮਿਸਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:03 PM IST

Trending Photos

ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ

Varinder Singh Ghuman Death News: ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮ ’ਚ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋਢੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 41 ਸਾਲਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ 2009 ’ਚ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਮਿਸਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2012 ’ਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਕਬੱਡੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ’, 2014 ’ਚ ‘ਰੋਅਰ-ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ ਸੁੰਦਰਬਨਜ਼’, 2019 ’ਚ ‘ਮਰਜਾਵਾਂ’ ਅਤੇ 2023 ’ਚ ਟਾਈਗਰ-3 ਫਿਲਮ ’ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Varinder Singh Ghumanbodybuilder deathPunjabi actor

Trending news

Varinder Singh Ghuman
ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ
harjot singh bains
ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Bilaspur News
Bilaspur News: भल्लू बस हादसे की जांच समिति गठित, 10 दिन में डीसी को सौंपेगी रिपोर्ट
CM Bhagwant Mann
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ- CM ਮਾਨ
Haryana school holidays
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
Kapurthala Land Dispute News
ਕਪੂਰਥਲਾ ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਚ ਝਗੜਾ, ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ
CM Bhagwant Mann
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Jio Cloud Gaming
ਗੇਮਰਜ਼ ਲਈ ਜੀਓ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 298 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ 500 ਹਾਈ-ਐਂਡ ਗੇਮਜ਼
Harpal Singh Cheema
ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼