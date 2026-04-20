ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਨੂਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਜ਼ੁਕ; ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

Ustad Gulshan Meer Health Update: ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕਾ ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੰਟ ਪੁਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਰਿਤੂ ਮੀਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ QR ਕੋਡ ਸਾਹਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੁੱਛੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਰਿਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।