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ਫਰੀਦਕੋਟ DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ Search Operation

Faridkot DC Office Bomb Threat: ਫਰੀਦਕੋਟ DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ Email ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਸੈਬੋਟਾਜ ਟੀਮ ਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਨਾਲ Search Operation ਚਲਾਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 18, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:24 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ Search Operation

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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