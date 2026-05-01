ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼

Faridkot News: ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Faridkot News(ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਇਕ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NDPS Act ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਤਰਲੋਚਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੂਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।