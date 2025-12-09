Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਚਾਅ;ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ

Naseeb Kaur Faridkot lottery: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:01 PM IST

Naseeb Kaur Faridkot lottery: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਵਦੀਪ ਭੱਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣਗੇ।

 

Faridkot laborer Win lotteryNaseeb Kaur Faridkot lotteryPunjab lottery bumper winnerpunjabi news

