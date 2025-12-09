Advertisement
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਗੇ ਨਸੀਬ; ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ

Faridkot Woman Win lottery: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੇਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:24 PM IST

Naseeb Kaur Faridkot lottery: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੇਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਹੈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਮਾਲਕ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਸਾਦਿਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਲਾਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਦਿਕ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਟਰੀ ਹੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀਰੀ ਬਣਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਦਿਕ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਟਰੀਆ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਵੱਧ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਟਰੀ ਉਸਦੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

